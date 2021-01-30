كيفية الاشتراك في مسابقة كأس بيرين للسوبر السعودي لفرصة الفوز ب50 ألف ريال

يتساءل العديد من جماهير وعاشقي كرة القدم السعودية عن مسابقة كأس بيرين للسوبر السعودي حيث تم تغيير اسم كأس السوبر السعودي 2021 الذي سيتنافس عليه النصر والهلال إلي كأس بيرين للسوبر السعودي حيث ظهر اسم الشركة في كافة الفاعليات والمناسبات والمؤتمرات الصحفية للمدربين واللاعبين التي سبقت المباراة لمناقشة كافة التفاصيل والأمور الفنية الخاصة بنهائى كأس السوبر السعودي. وتعد شركة بيرين للمياه احدى الشركات المعروفة بتصنيع وتعبئة مياه الشرب في المملكة السعودية، وتمتلك الشركة العديد من مصانع مياه الشرب المعبأة في مختلف مناطق المملكة، وقد تم الإعلان عن توقيع اتفاقية بين اتحاد كرة القدم السعودي وشركة بيرين للمياه المعبأة بتاريخ 12 يناير، وتم الاتفاق على تغيير مسمى البطولة التي ستراعها الشركة.

مسابقة كأس بيرين للسوبر السعودي

نجحت شركة بيرين لإنتاج وتعبئة مياه الشرب في جذب العديد من الأنظار إليها مؤخراً بعد توقيعها اتفاقية مع الانحاد السعودي لرعاية ديربي الهلال والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي، وقد دشنت الشركة العديد من المسابقات والفعاليات الخاصة بالبطولة والعروض والخصومات على منتجات الشركة حيث نالت إعجاب الكثير من عاشقي الكرة السعودية وذلك بمناسبة نهائي السوبر السعودي المنتظر بين الهلال والنصر.

وكان المهندس موفق بن عبدالله مباره، الرئيس التنفيذي لشركة مياه بيرين، قد وجه الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم في مقابلة صحفية بعد توقيع اتفاقية رعاية كأس السوبر السعودي قائلاً: ” أحب أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على إتاحة الفرصة لشركة بيرين لتوقيع اتفاقية رعاية كأس السوبر السعودي، في الحقيقة وجدنا مرونة وتعاون شفاف لتوقيع الاتفاقية، وأشكر جميع القائمين عليها وايضا ابراهيم القاسم (أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم) وفريق العمل التابع له”.

وأضاف: “المملكة السعودية تشجع الجميع لزيادة المشاركة المجتمعية في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة، والاتحاد السعودي لكرة القدم دائماً يبحث عن الوصول للريادة الإقليمية والدولية ودعم الأنشطة المختلفة.

واختتم موفق حديثه مشيرا إلي أن كرة القدم هي مصدر السعادة للمجتمع ومن منطلق المشاركة المجتمعية والالتزام تجاه المجتمع، رغبت شركة بيرين في المساهمة والمشاركة في تنظيم حدث رياضي كبير على مستوى المملكة مثل كأس السوبر السعودي الذي سيجمع بين فريقين عملاقين.

وكانت شركة بيرين قد أطلقت أول مسابقة وهي اختيار 15 شخص ممن شاركوا في السحب لحضور حفل استقبال الكأس الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي يوم 26 يناير وأيضا التصوير مع كأس السوبر بالإضافة إلى توزيع 3 آيفونات و12 هدية قيمة لل12 فائز المتبقين، كما سمحت الشركة للمشجعين بالتقاط صورة مع الكأس يوم الخميس 28 يناير في منطقة “الرياض بارك”.

شروط الاشتراك في مسابقة كأس بيرين للسوبر السعودي

أعلن الحساب الرسمي للشركة على تويتر عن إطلاق مسابقة كأس بيرين للسوبر السعودي للدخول في السحب والفوز بجوائز مالية كبيرة، وحددت الشركة شروط الاشتراك في المسابقة كالآتي:

كتابة الفريق المتوقع فوزه من بين الهلال والنصر في تغريدة أسفل المنشور على هاشتاج “كأس بيرين للسوبر السعودي”.

إعادة نشر التغريدة “رتويت” مع الإشارة للأصدقاء على تويتر.

وأوضح حساب بيرين أنه سيتم عشوائيا اختيار مشارك واحد فقط للفوز بالجائزة الكبرى وهي 50 ألف ريال سعودي، وسيتم اختيار 10 فائزين للفوز بمبلغ قدره 5000 ريال سعودي، ليكون مجموع الجوائز 100 ألف ريال مضيفاً أن اختيار الفائزين سيكون تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، وشهدت مسابقة كأس بيرين للسوبر مشاركة الآلاف من المشجعين في الساعات الأخيرة قبل انطلاق صافرة ديربي الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي المقام على استاد “الملك فهد الدولي ” في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.