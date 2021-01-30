المرصد: إنفجارات عنيفة تهز مناطق النفوذ الإيرانى فى ريف البوكمال السورى

جدة - نرمين السيد - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنه رصد انفجارات عنيفة ضربت مناطق سيطرة الميليشيات الموالية لإيران فى منطقة العباس التابعة لريف البوكمال شرقى دير الزور السورى، دون تحديد أسباب الانفجارات التى تتكرر للمرة الثانية منذ 19 يناير الجارى.





وفى تقرير له، قال المرصد السورى، إن مصادره أفادت بأن تلك الانفجارات ناجمة عن قيام المسلحين الموالين للنظام وميليشيات "لواء فاطميون" بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلى على محيط دير الزور الذى وقع يوم 13 يناير الجارى، ما أثار حالة من الرعب والذعر لدى الأهالى.

وبحسب المرصد، كانت الذخيرة قد باتت فى حكم المتلفة بعد القصف الإسرائيلى، إلا أنها لم تنفجر حينها، وهو ما دفع الميليشيات لتفجيرها اليوم.

وكان المرصد السورى أشار، أمس الجمعة، إلى أن انفجارات هزت منطقة دير الزور جراء قيام ميليشيا "فاطميون" الأفغانية، والموالية لإيران، بتفجير مخلفات حرب قرب منطقة الرواد غربى مركز مدينة دير الزور.