أفغانستان: مقتل 14 جنديًا فى انفجار سيارة مفخخة بإقليم ننكارهار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، قال عضو المجلس المحلى فى ننكارهار، أجمل عمر، إن 4 آخرين أصيبوا فى الحادث الذى وقع صباح اليوم السبت، بمنطقة شريزاد بالإقليم، لافتًا إلى أن انتحاريًا استهدف القاعدة العسكرية بسيارة مفخخة.
كما أكد مصدر أمنى بالمنطقة، وقوع التفجير فى القاعدة العسكرية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
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