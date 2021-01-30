فيديو.. صافرات إنذار تثير هلعًا في طهران بسبب طائرة تركية

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لموقع "إندبندنت عربية"، قال المساعد الأمنى لمحافظ طهران حميد رضا كودرزى لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "دوي أصوات أجهزة الإنذار يعود إلى خلل فنى ولا توجد أى مشكلة أمنية ولا داعى للقلق".

وأشار المسؤول الإيرانى إلى أن أصوات صافرات الإنذار توقفت بعد 15 دقيقة من إطلاقها.

كما أوضح مدير عام إدارة الأزمات فى محافظة طهران، منصور درجاتى، إن "تسرب المياه الناجمة من هطول أمطار شديدة فى طهران، أدى ما إلى تفعيل صافرات إنذار فى مبنى تابع لإحدى المؤسسات.. ولا توجد مشكلة".

فيما أشارت وكالة الأنباء االإيرانية، إلى أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية اضطرت إلى تغيير مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية، ونفت ما وصفتها بـ"الإشاعات" حول سقوطها، حيث هبطت الطائرة.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن الطائرة التركية هبطت فى مطار الخمينى، وأن المطار يشهد حركة طبيعة.

ومن جهته، نفى مطار الخمينى الدولى تعرض طائرة تركية لخطر السقوط فى طهران، وذكر في بيان: "الطائرة التركية غيرت مسارها نحو العاصمة الأذربيجانية باكو، بسبب سوء الأحوال الجوية".