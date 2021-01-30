مصرع 10 أشخاص وإصابة 8 بجروح باصطدام مركبتين في الهند

أودى حادث اصطدام مركبتين، اليوم السبت، في الهند بحياة 10 أشخاص، وأدى إلى إصابة 8 آخرين بجروح يتلقون حاليا العلاج في المستشفى.
وأوضحت الشرطة الهندية أن الاصطدام وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة، بسبب كثافة الضباب وضعف الرؤية، على طريق سريع في بلدة مراد آباد بولاية أوتار براديش في شمال البلاد على بعد نحو 110 كلم عن العاصمة نيودلهي.
وفيما تعمل السلطات المحلية على الاتصال بعائلات القتلى لتسليمهم جثامين ذويهم، قال رئيس الوزراء الإقليمي إن حكومته ستقدم تعويضات مالية لأسر الضحايا القتلى والجرحى.
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