قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن خارطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة وإنه يعتزم القيام بزيارة ثالثة لهذا البلد.
وأضاف ماكرون الذي كان يتحدث على مائدة إعلامية مستديرة أنه لا حلول أخرى متاحة لأزمة لبنان غير الخطة الفرنسية، وأنه سيفعل كل ما باستطاعته للمساعدة في تشكيل حكومة.
يأتي ذلك، غداة تراشق للاتهامات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعرقلة تشكيل الحكومة، حيث اتهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، الحريري "بالتفرد في تشكيل الحكومة" ورفض الأخذ بملاحظات الرئيس عون.
وكان الحريري، قد شن في وقت سابق من الجمعة هجوما حادا على عون متهما الرئاسة اللبنانية "بمحاولة توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفرنسي: سأزور لبنان مجددا و”المبادرة الفرنسية” لا تزال مطروحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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