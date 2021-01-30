رئيس بلدية طرابلس: مجموعات مندسة تقوم بالأعمال التخريبية

قال رئيس بلدية طرابلس اللبنانية رياض يمق، إن المجموعات التي قامت بالأعمال التخريبية مندسّة ولا تمثل فقراء المدينة ولا يمكن تنفيذ قرار الإقفال العام في المناطق الشعبية، لافتا إلى أن الإهمال الحالي تجاه طرابلس من الممكن أن يؤدي إلى انفجار وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها.
وأضاف "يمق"، وفقا لـ LBCI، أن "الأيادي الخبيثة تستغل وجع الناس وحذّرنا مرارا من إمكانية تفلّت الامور.. والمبالغ المالية المقدمة كمساعدات للطرابلسيين لا تكفي وكان يجب على الجميع مساعدة المدينة قبل الوصول إلى الوضع الحالي".
وأكد رئيس بلدية طرابلس أن "الكثير من أهالي طرابلس اتصلوا لاستنكار ما حصل في طرابلس وخصوصا في البلدية والكثير تكفلوا بإعادة ترميم مبنى البلدية".
وكان قد أضرم متظاهرون النار داخل مبنى بلدية طرابلس بعد اقتحامه بينما حاولت قوات من الجيش اللبناني ملاحقتهم، وكانت الاحتجاجات قد تجددت لليوم الرابع شمال لبنان ضد قرارات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا وسط تفاقم الزمة الاقتصادية اللبنانية وتصاعد حدة الفقر في البلاد.
وقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ان ما حصل في مدينة طرابلس جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى.
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