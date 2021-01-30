بشرى سارة..إنتاج 150 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد بحلول مايو

أعلنت شركة نوفافاكس، إمكانية انتاج أكثر من 150 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بحلول شهر مايو أو يونيو المقبلين، وذلك عقب تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 89% في بريطانيا.

وتوقع المدير التنفيذي لشركة نوفافاكس، ستانلي إرك، انتهاء التجارب السريرية للقاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى قيام الشركة ببدء التصنيع لتكون قادرة على الوصول للطاقة الإنتاجية بسرعة.

وأضاف: "يجب أن نكون بكامل طاقتنا بدءًا من مايو أو يونيو، وربما نصل إلى تصنيع مائة وخمسين مليون جرعة شهريًا على مستوى العالم".

وتابع إرك إنه يتوقع أن تمر عدة أسابيع قبل أن تقدم الشركة بيانات التجربة إلى المنظمين في المملكة المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، مما يعني أن المراجعة الكاملة للحصول على ترخيص للقاح قد تستغرق "شهرين".

وكانت الشركة أعلنت فعالية لقاحها بنسبة تفوق الـ 89% في التجارب السريرية التي تجريها في بريطانيا.