تحذير جديد من القاتل الصامت أثناء النوم

أطلق علماء المعهد الاسترالي لدراسات القلب، اليوم، تحذيرا من انقطاع النفس المفاجئ أثناء النوم، باعتباره مؤثرا على القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لوسائل إعلام دولية، فإن العلماء قالوا إن انقطاع التنفس الذي يطلق عليه "القاتل الصامت"، يرفع مستوى الأدرينالين، الذي بدوره يرفع مستوى ضغط الدم، وبالتالي يزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية ومرض نقص تروية القلب والرجفان الأذيني وقصور القلب والجلطة الدماغية.

فيما أكد العلماء أن الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس المعتدل أو الشديد أثناء النوم يزداد خطر تطور مرض السكري عندهم، واضطراب المزاج والكآبة والصداع وضعف الانتصاب والذاكرة والتركيز.

وحول معنى انقطاع النفس أثناء النوم، قالوا إنه هو شكل يتميز بتوقف تهوية الرئتين خلال النوم لمدة تزيد على 10 ثوان وعادة تستمر 20-30 ثانية، وفي الحالات الشديدة تصل إلى 2-3 دقائق، وهذا يعادل 60% من إجمالي فترة النوم الليلي.

وفي النهاية طالب العلماء بمراجعة الطبيب في حالة الاستيقاظ كثيرا أثناء النوم، على مدة أشهر، وكذلك الشخير يوميا.