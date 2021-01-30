انفجارات عنيفة في مناطق نفوذ ميليشيات إيرانية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأنه تم رصد انفجارات عنيفة في مناطق تواجد الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور السوري.

وقال المرصد السوري إن الانفجارات وقعت بالتحديد في منطقة العباس التابعة للبوكمال، ويتواجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها.

فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها.

وكان المرصد السوري أشار في 19 من الشهر الجاري، إلى انفجارات عنيفة هزت منطقة دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنها ناجمة عن قيام المسلحين الموالين للنظام وميليشيا “لواء فاطميون” بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على محيط مدينة دير الزور في 13 من الشهر الجاري.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن انفجارات هزت منطقة دير الزور، ناجمة عن قيام ميليشيا “فاطميون” الأفغانية والموالية لإيران، بتفجير مخلفات حرب قرب منطقة الرواد غربي مركز مدينة دير الزور.