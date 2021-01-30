بإجمالي 300.661 حالة.. الإمارات تسجل 3647 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإمارتية إجراء 183,952 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وأوضحت وزارة الصحة الإمارتية وفقا لوكالة الأنباء الرسمية وام، أن إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 3,647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 300,661 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 838 حالات.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,770 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 272,769 حالة.
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