نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم السبت، ببدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية، أعلنت أنها ستبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، السبت، في اليوم التالي لوصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي "سبوتنيك في"، حسب التلفزيون الحكومي.

وجاء في شريط العاجل للقناة الثالثة للتلفزيون الجزائري: "تصل غدا (الجمعة) ظهرا أول دفعة من لقاح سبوتنيك ضد (كوفيد 19) إلى مطار بوفاريك" العسكري، على بعد 40 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة.

وأضاف: "تنطلق عملية التلقيح بمستشفى البليدة السبت".