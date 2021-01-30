نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، 19032 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19238 إصابة أمس الجمعة و19138 إصابة الخميس، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.5% من المرضى الجدد.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (2512 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2430 حالة).

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 512 حالة وفاة (مقابل 534 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 24502 مريضان للشفاء من العدوى.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا حتى اليوم إلى ثلاثة ملايين و832080 إصابة مؤكدة منها 72697 حالة وفاة و479419 حالة نشطة وثلاثة ملايين و279964 حالة شفاء.

وكانت روسيا، أجرت حتى اليوم أكثر من 101.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 423 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، فيما لا يزال أكثر من 639 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.