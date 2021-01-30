نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي الأردني 2021 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي في الأردن للعام 2021 والتي يمكن الاستعلام عنها الان من خلال رقم الجلوس، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن من خلال منصتها الالكترونية الرسمية أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الامتحانات في موعدها المحدد بنهاية الشهر المقبل، وذلك وفقا لما صرح به وزير التعليم الأردني تيسير نعيمي أنه يتم استكمال نتائج الدورة الثانية نتائج الامتحانات التوجيهية

وفقا لما تم تحديده مسبقا، كما أعلنت انه قد خاض امتحانات هذا العام ما يقارب من 95 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة الهاشمية، والتعرف على خطوات الاطلاع على نتائج الثانوي التوجيهي تابع القراءة.

نتائج التوجيهي الأردني 2021

قامت وزراة التعليم الأردني بالإعلان عن رابط نتائج التوجيهي الثانوي والتي ينتظرها ما يقارب من 95 ألف طالب على مستوى الأردن حيث ترقبوا النتائج في حالة من القلق والتوتر الشديد، ومن الجدير ذكره أنه وفقا لنتائج التوجيهي الثانوي يتم تطلع الطلاب وتأهيلهم للمرحلة الجامعية

حيث من خلال مجموع رصيد نقاط الطلاب يتم توجيه الطلاب للجامعة، ويتم التعرف على النتائج بشكل إلكتروني وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة خلال تلك الفترة لتفادي خطر انتشار فيروس كورونا لتجنب خطر الإصابة بين الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي

أما عن الخطوات التي قامت وزارة التربية والتعليم الأردني بالإعلان عنها حول كيفية التعرف على نتائج التوجيهي 2021 كما يلي؛

يقوم المتعلم بالدخول على صفحة وزارة التربية والتعليم الرسمية على الانترنت،ليقوم بعدها باختيار نتائج التوجيهي 2021 من القائمة الرئيسية الموضحة امامك، ليتم بعدها القيام بملأ البيانات المبينة امامك مثل اسم الطالب ورقم الجلوس والخانات الأخرى، وبرجاء التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، والضغط على مربع استعلام، لتتضح النتيجة أمامك.