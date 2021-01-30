السعودية: السماح بإصدار إقامات العمل وتجديدها كل 3 أشهر مع استثناءات

قام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية اليوم بإصدار مجموعة من التغييرات الصحية وإصدار قرارات جديدة تفيد بالسماح بإصدار الإقامات التي تخص رخص العمل للمقيمين داخل المملكة ، جاء هذا البيان في الجلسة الأخيرة للمجلس التي عقدت عبر الإتصال المرئي حيث سمح المجلس بتجديد الإقامات أيضا بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر مع إستثناء عمالات من هذه الخدمة.

قرار تجديد إقامات العمل بشكل ربع سنوي

حيث جاء القرار وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن إقامات العمل مسموح بإصدارها، تجديد الرخص كل ثلاثة شهر كما استثنى المجلس من هذه الخدمة العمالة المنزلية والعمالة التابعة لها وأعلنت الهيئة أنه سوف يتم إستحصال الرسوم والأموال من قيمة رخصة العمل والمقابل المادي لاستخراج الإقامات، وسوف تقوم الهيئة بتحديد قيمة المبلغ المالي للتجديد حسب مدة إقامة المواطن داخل المملكة، كما ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة نتج عنها إصدار مجموعة من التغييرات في أسماء البرامج حيث قام المجلس بتعديل مسمى بعض البرامج التدريبية بجانب إدخال فئات جديدة من الأخصائيين في البرامج التدريبية التابعة للهيئة العامة للتخصصات الصحية وتم تغيير مسمى برنامج ( طبيب سعودي تحت التدريب ) إلى ( برنامج تدريب الممارسين الصحيين) واستكمل التغييرات في قبول فئة جديدة للاخصائيين من غير الأطباء في البرامج التدريبية التي تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخصصات الصحية وذلك وفقا للوكالة السعودية.

تطبيق سلم الأجور للممارسين الصحيين

بجانب هذه القرارات تحدث المجلس عن تطبيق سلم الأجور للممارسين الصحيين حيث قرر المجلس إعتماد سلم الأجور الخاص بالممارسين الصحيين العاملين في البرامج التشغيلية في جميع المستشفيات الصحية العامة أو المستشفيات التخصصية والمرجعية وهذا حسب القرار المعتمد من قبل الأمر السامي صاحب الرقم 409 والذي جاء بتاريخ 25/6/1432ه‍ الخاص بالمتدربين الملتحقين بالبرنامج.