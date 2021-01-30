طريقة الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين

طريقة وخطوات الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين والتي أعلنت عنها المؤسسة العامة للتقاعد على صفحتها الرسمية الالكترونية، حيث يتم تنظيم موعد صرف الرواتب فئات المتقاعدين التعاون مع وزارة المالية السعودية، ويقوم المتقاعدين بالحصول على رواتبهم من خلال البنوك الرسمية المقررة لهم وماكينات الصرف الخاصة بهم
وذلك بعدما تقوم الهيئات التي ينتمي لها المتقاعدين وظيفيا بضخ الأموال الخاصة بهم في حساباتهم الخاصة، ويتم الصرف وفقا لمواعيد محددة ومقررة وثابتة ولا يتم تغييرها إلا في حال تضاربها مع أيام الإجازات الرسمية بالمملكة السعودية، والتعرف على تفاصيل اكتر تابع القراءة منخلا السطور القادمة.طريقة الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين
يقوم المتقاعدين عن الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم وفقا للخطوات التالية؛
تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية لمؤسسة التقاعد العامة، ليقوم بعدها المستعلم باختيار الخدمات الالكترونية من قائمة الصفحة الرئيسية أمامه، ليقوم بعدها بالنقر على مربع التعريف بالمعاش، الضغط على ابدأ الخدمة، ليقوم بإدخال كافة البيانات المطالب منه إدخالها مثل كلمة المرور ورقم الهوية، وبينات النفاذ الوطني، تأكد من صحة كافة البيانات التي قمت بإدخالها، اضغط على تأكيد لتظهر أمامك كافة التفاصيل التي ترغب في الاطلاع عليها ومعرفتها بخصوص راتب المعاش الخاص بك.موعد صرف رواتب المتقاعدين
أما عن موعد صرف رواتب المتقاعدين والتي حددتها وزارة المالية بالمملكة فهي وفقا للمواعيد التالية؛
- راتب شهر جمادى الأولى لعام 1442 يتم صرفه يوم الثاني عشر من جمادى الآخر لنفس العام.
- راتب شهر جمادى الآخر لعام 1442 يتم صرفه يوم الثالث عشر من رجب 1442.
- صرف راتب رجب 1442 في يوم الثاني عشر من شعبان 1442.
- صرف راتب شهر شعبان 1442 يوم ال13 من رمضان 1442.
- راتب شهر رمضان 1442 في يوم ال13 من شوال 1442.
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