للفلسطينيين الراغبين بالعودة من الأردن

دوت الخليج :- اعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية للجاليات الفلسطينية في العالم وللمغتربين الفلسطينيين، أن المواطنين الراغبين بالعودة لا يستطيعون الدخول حاليا إلى فلسطين بسبب قرار إغلاق معبر الكرامة.
وعليه، فإن اي مواطن يدخل الأراضي الأردنية عبر المطارات سيتحمل تكاليف الإقامة والحجر في المملكة لحين فتح المعابر.
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