البحرية الأمريكية: تدريبات الجيش الصينى فى المحيطات لا تمثل تهديدًا لنا

جدة - نرمين السيد - قالت القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندى والهادئ، إن التدريبات الأخيرة التى أجرتها طائرات الجيش الصينى بالقرب من تايوان، لا تشكل أى تهديد على القوات الأمريكية بالمنطقة، لكن تمثل عملاً عدوانيًا وتزعزع الاستقرار بالمنطقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية.





وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت عن مصادر استخباراتية، أن طائرات الجيش الصينى أجرت تدريبات يومى 23 و24 يناير الجارى، تحاكى هجمات صاروخية على مجموعة السفن الحربية الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "يو اس اس تيودور روزفلت". وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات الصينية بقت على مسافة 250 ميلاً بحريًا من حاملة الطائرات الأمريكية والسفن الحربية المرافقة لها، وهى تدريبات تأتى وسط توترات بين بكين وواشنطن، حيث أكدت الإدارة الأمريكية الجديدة مجددًا دعمها لرئيسة تايوان، تساى واينج-وين.

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