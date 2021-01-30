اندلاع حريق ضخم شمال غرب العاصمة الروسية

نشب حريق ضخم، اليوم السبت، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلت إلى مكان الحادث في منطقة توشينو الجنوبية من أجل السيطرة على الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

وأضافت الوزارة أن 3 مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق تم إرسالها إلى مكان الحريق لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة، لافتة إلى أن مساحة النيران لم يتم تحديدها بعد.

وأشارت إلى أن حوالي 40 أسطوانة من غاز البروبان تقع بالقرب من منطقة الحريق الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، لافتة إلى أن الحادث لم يسبب وقوع إصابات.