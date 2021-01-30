أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، بنشوب حريق هائل جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.
وقالت السلطات الروسية وفق ما نقلته روسيا اليوم إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلوا إلى مكان الحريق.
وذكرت السلطات أن أسباب الحريق الضخم غير معروفة حتى الآن.
من جهتها ذكرت وزارة الطوارئ أن ثلاث مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق تم إرسالها إلى مكان الحريق لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق هائل غرب العاصمة الروسية موسكو.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.