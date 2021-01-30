اندلاع حريق هائل غرب العاصمة الروسية موسكو.. فيديو

أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، بنشوب حريق هائل جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.

وقالت السلطات الروسية وفق ما نقلته روسيا اليوم إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلوا إلى مكان الحريق.

وذكرت السلطات أن أسباب الحريق الضخم غير معروفة حتى الآن.

من جهتها ذكرت وزارة الطوارئ أن ثلاث مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق تم إرسالها إلى مكان الحريق لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة.