رئيس الموساد يلتقي كبار المسئولين الأمريكيين أثناء زيارته المقبلة

ذكرت القناة 13 العبرية، أن رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، يضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لزيارته المقبلة للولايات المتحدة.
ووفقًا للقناة، سيلتقي كوهين بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، رغم عدم تأكيد الأخير في هذا المنصب حتى الآن من قبل مجلس الشيوخ.
وأضافت القناة أن الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أيضًا ضمن نطاق الاحتمالات ولم يتم تأكيده بعد، إذ أن الاجتماعات الأولى وجهًا لوجه مع قادة الولايات المتحدة هي امتياز للقادة الإسرائيليين.
واختار بايدن عدم الاتصال برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أو أي من قادة الشرق الأوسط الآخرين، في أيامه الأولى في البيت الأبيض.
ووفقًا لتقارير سابقة في وسائل الإعلام العبرية، ستُركز جولة كوهين في واشنطن في الغالب على الموضوع الإيراني ونوايا الولايات المتحدة بالانضمام مجددًا إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وجاء أن كوهين مُصمم على عرض مطالب إسرائيل لأي اتفاق جديد مع طهران، الذي من شأنه أن يسعى لكبح طموحاتها الإقليمية بما يتجاوز التطلعات النووية.
وبحسب ما ورد ستشمل المطالب وقف الدعم الإيراني للجماعات الإرهابية الإقليمية والانسحاب العسكري الإيراني من سوريا والعراق واليمن.
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