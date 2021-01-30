60 قتيلًا فى عملية عسكرية بأفغانستان

لقي 60 مسلحًا مصرعهم بينما أصيب 22 آخرون خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأمنية في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، أن القوات الأمنية نفذت عملية تطهيرية أمس في مقاطعتي داند وأرغانداب.

وذكرت أن العملية أسفرت عن مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين، جراء الاشتباكات بين القوات الأفغانية والمسلحين.

وأشارت إلى إبطال مفعول 63 عبوة ناسفة زرعتها عناصر حركة طالبان على جانب الطرق وتدمير أربع مركبات خلال العملية العسكرية.