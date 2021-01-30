بيان مهم من الداخلية الكويتية

أصدر وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق عصام سالم النهام تعميما لجميع القطاعات التي يكون فيها التعامل مع الجمهور مباشرة .
جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ومن منطلق التسهيل على الجمهور الكريم لإنجاز معاملاتهم والوقوف علي مشاكلهم وحلها.
ونص التعميم علي أنه يتعين على وكلاء الوزارة المساعدين في القطاعات الخدمية التي لها اتصال مباشر مع الجمهور الالتزام بالتواجد يوميا في صالات المراجعين للإشراف على تقديم الخدمات للجمهور.
كما بين الإعلام الأمني لوزارة الداخلية الكويتية انه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء) المقابلة الجمهور الذين لديهم شكاوى متعلقة بالخدمات التي يقدمها القطاع .
يأتي هذا في إطار حرص القيادة العليا لوزارة الداخلية الكويتية على تقديم أفضل الخدمات للجمهور بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات التي قد تعترض معاملاتهم وفق القانون.
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