قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 خماسي المارد الأحمر يسعى لتحقيق الإنجاز

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر أخبار الأهلي اليوم حيث نتعرف معكم على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 ، وما هم اللاعبين اللذين استقر عليهم المدرب موسيماني للسفر وخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة، فيما سنتعرف على تشكيلة الأهلي ضد الدحيل المتوقعة في المباراة الافتتاحية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية في الرابع من شهر فبراير 2021.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 ، أسفرت قرعة كاس العالم للأندية عن مواجهات قوية وكبيرة بين الأندية العربية والأوروبية والآسيوية المُشاركة في البطولة الكبيرة، ويصطدم النادي الأهلي المصري بفريق الدحيل القطري في أولى مواجهات كاس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعدما حقق اللقب والفوز على غريمه التقليدي الزمالك المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ليكون بذلك بطلاً للقارة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه، ويُشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

قائمة الأهلي في كاس العالم للأندية 2021

انطلقت بعثة النادي الأهلي للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ أيام قليلة وترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كما ضمت بعثة النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي.

ويترقب خماسي النادي الأهلي مروان محسن، محمد الشناوي، محمود عبد المنعم كهربا، سعد سمير، أيمن أشرف تحقيق إنجاز كبير خلال منافسات كأس العالم للأندية بعد الانضمام لقائمة الأهلي في كاس العالم للأندية 2021 التي ستُقام في قطر.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021

استقر المدرب موسمياني على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والتي جاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق، ومحمود وحيد وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.