أخبار اليمن : أجواء باردة على 5 محافظات

أجواء باردة على 5 محافظاتنبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في عدد من المحافظات من الأجواء الباردة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياً على مرتفعات محافظات حجة، المحويت، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب .

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة وحماية المحاصيل الزراعية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 4 درجات في ذمار ، 4.5 في عمران، 6.5 في صنعاء، 9.6 في السدة، 10.4 في سيئون.

