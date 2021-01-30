جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمراسلة "العربية"، فقد طالب الخاطفون الإثيوبيون بفدية مقابل إطلاق سراح التجار السودانيين. وتنتشر الميليشيات الإثيوبية المسلحة، المدعومة من جيش أديس أبابا على الحدود السودانية الإثيوبية، وسط صراعات مستمرة للسيطرة على أراضى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مسلحون إثيوبيون يختطفون 3 تجار من الحدود السودانية ويطلبون فدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.