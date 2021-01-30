الولايات المتحدة تقترب من 26 مليون إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، اليوم السبت، إلى 25 مليونًا و901 ألفًا و960 حالة، فى حين ارتفعت حصيلة الوفيات بالوباء فى البلاد إلى 436 ألفًا و217 حالة، حسبما أفادت آخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.





ووفقاً لإحصائيات الجامعة الأمريكية، ارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات بعد تسجيل 165 ألفًا و171 حالة إصابة جديدة وثلاثة آلاف و614 حالة وفاة. ولاتزال ولاية نيويورك هى الأكثر تسجيلا للوفيات فى أمريكا، بواقع 43 ألفًا و278 حالة، تليها كل من كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيوجيرسى على الترتيب. كما تتصدر كاليفورنيا البلاد من حيث الإصابات، بتسجيل ثلاثة ملايين و281 ألفاً و652 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوى.

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