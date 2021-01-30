مبعوث كوريا الشمالية: تعزيز قدراتنا العسكرية هدفه بدء عهد السلام

جدة - نرمين السيد - أكد سفير كوريا الشمالية لدى جنيف، هان داى سونج، على أن "بيونج يانج دفعت نحو تعزيز قدراتها العسكرية، بهدف "فتح حقبة حقيقية من السلام"، حسبما جاء فى بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.





ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، أكد هان داى سونج، خلال مؤتمر نزع السلاح الذى عقد فى جنيف عبر الفيديو، على أن "السبب وراء قيام بلاده ببناء قدرات الردع الحربى، هو الدفاع عن نفسها، وفتح حقبة سلام حقيقية بلا حروب أبدية". وأضاف السفير الكورى الشمالى: "نحتاج إلى تعزيز قوة الدفاع الوطنى دون توقف، لردع التهديدات العسكرية، وتحقيق السلام، والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية". يأتى ذلك بعد وقت قصير من دعوة زعيم كويا الشمالية كيم جونغ أون فى مؤتمر حزب العمال الأخير، هذا الشهر، إلى "تعزيز ردع الحرب النووية"، وبناء قوة عسكرية جديدة فى البلاد.

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