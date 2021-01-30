مصادر: توقف حركة الطيران في مطار طهران بشكل مفاجئ بسبب هجوم سيبراني

أفادت مصادر لشبكة "العربية"، بأن دوي صافرات الإنذار سُمع في مطار طهران أمس، وأن توقف حركة الطيران نجمت عن هجوم سيبراني.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية، عن انقطاع الكهرباء جنوب طهران بالقرب من مطار الخميني.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنطلق فيها صافرات الإنذار في طهران منذ الحرب الإيرانية العراقية، ولم يتضح بعد أسباب سماع صافرات الإنذار ولم تعلن السلطات الإيرانية الرسمية عن أسباب انطلاقها.

وذكرت صحيفة "إيران إنترناشيونال" أنه جرى سماع صوت صافرات الإنذار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقاطع فيديو، بينت انطلاق أصوات الإنذار غرب العاصمة طهران.

من ناحية أخرى، اتهمت وسائل إعلام هندية، اليوم السبت، إيران بالوقوف وراء التفجير الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وكشف موقع "والاه" العبري، صباح اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول التفجير الأخير الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند.

وقال مراسل موقع "والاه" العبري "باراك رافيد"، إن تقارير إعلامية في الهند أفادت بأن منظمة تدعى جيش الهند تحملت المسؤولية عن وضع القنبلة قرب السفارة الإسرائيلية.

وأضاف "رافيد" أن محققي الشرطة الهندية حددوا رسائل على قنوات برقية تظهر مسؤولية منظمة تحمل هذا الاسم، بعد أن تم فحص القضية.

كما أفادت وسائل إعلام هندية بأن الرسالة ذكرت أسماء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل على يد الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام والعالم النووي البارز محسن فخري زاده الذي اغتيل مؤخرًا.