إيران تغلق مركزًا لعلاج المدمنين بعد اعتداء الشرطة على نزلائه.. فيديو وصور

أغلقت السلطات الإيرانية بمدينة شيراز جنوب البلاد، اليوم السبت، مركزًا لعلاج المدمنين على المخدرات، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو الليلة الماضية، يظهر قيام مجموعة من رجال الأمن وهم يعتدون على الأشخاص المدمنين في هذا المركز.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "السلطات القضائية وبالتنسيق مع منظمة الرفاه الاجتماعي في إيران، أغلقت المركز الذي يُعالج فيه المدمنون على المخدرات بمدينة شيراز"، مضيفة أن "السلطة القضائية تعهدت بتقديم المسؤولين عن هذا المركز إلى المحاكمة".

وشن العديد من الإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي هجوما على السلطات في مدينة شيراز بسبب تعاملهم اللاإنساني مع الأشخاص الذين يعتزمون ترك الإدمان على المخدرات الذي يتصاعد في إيران.

من جهتها، وصفت منظمة الرفاه في شيراز، ما تعرض له المتواجدون في مركز للتخلي عن المخدرات، بأنه "سلوك غير مقبول"، مضيفة أنه "موقف يثير الاشمئزاز، ومخالفا لتعليمات إدارة المراكز".

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله الليلة الماضية، يظهر قيام العاملين في مركز التخلي عن المخدرات بمدينة شيراز، وهم يلقون المدمنين الذين يعالجون في مسبح خاص بالمركز في ظل انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وغرد إيراني تحت اسم "Injustice": "أصدقائي هؤلاء مذنبون، انظر كيف يتم الاضطهاد، على سبيل المثال، مركز علاج الإدمان هناك؟ الإدمان مرض، لا يعامل المريض بهذه الطريقة، ولا أحد يتوقف عن الإدمان بهذا التعذيب".

كما كتبت مغردة تدعى "أبنفار: "معظم مراكز علاج الإدمان هذه لها نفس طريقة مركز قلعة في شيراز، هذه قذرة الآن".

وتعد إيران أحد الممرات الأساسية لانتقال المخدرات إلى بقية بلدان العالم، وهي جارة لأفغانستان التي تعد أكبر بلد لزراعة المخدرات.

ومشاكل المخدرات ليست جديدة في إيران، ويعود تعاطي الأفيون إلى القرن السابع عشر على الأقل، ولدى البلاد واحدة من أعلى معدلات إدمان الأفيون في العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه طريق للاتجار من أفغانستان إلى أوروبا.

وأصبح تعاطي المخدرات ظاهرة بين الشباب الذين يسعون إلى الهروب من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية، وينتشر الإدمان بشكل متزايد عبر جميع الطبقات الاجتماعية ويؤثر على عدد متزايد من النساء، وهو اتجاه يثير قلق الجهات الحكومية في إيران بسبب تداعياتها السلبية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إيران، العميد "اسكندر مؤمني"، وجود 2.8 مليون مدمن منتظم في البلاد، مشيرا إلى وجود 1.4 مليون مدمن يتأثرون بهذا الضرر.