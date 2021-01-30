نجحت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، في القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، لتورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم.
وبين المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس في بيان اعلامي له ، أن المتهمين ارتكبوا عدد من الجرائم تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.
وكشف أن قيمة المسروقات المضبوطة مع المتهمين قدّرت بمبلغ 3.4 مليون ريال.
وافاد بأنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحوزتهم معدات بـ 3.4 مليون ريال.. القبض على مقيمين بالسعودية بتهمة السرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.