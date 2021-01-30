بشأن العمالة الوافدة.. نداء عاجل من وزارة الموارد البشرية السعودية لأصحاب العمل

وجهت وزارة الموارد البشرية السعودية، نداءً عاجلًا لجميع أصحاب العمل بالمملكة دعتهم فيه لتوثيق عقود موظفيهم من خلال منصة "مدد"، وذلك في إطار الاستفادة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

كما شددت الوزارة بحسب وسائل إعلام سعودية على ضرورة توثيق العقود لتحقيق استفادة المنشآت من خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية أطلقت منصة "مدد" التي تقدم حلولا تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة الرواتب.

يأتي إطلاق "مدد" ضمن برنامج التحول الوطني 2020، في تأسيس شركة الرواتب والأجور ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل.