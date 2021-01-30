الصحة الكويتية: شفاء 501 حالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، السبت، شفاء 501 حالة من الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 157404 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.6 في المئة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الكويتية إصدار ترخيص استخدام لقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي ينتجه مصنع "سيروم" للأمصال في الهند بترخيص من شركة "أسترازينيكا".