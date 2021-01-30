نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا: إصابات كورونا تقترب من 26 مليوناً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 25 مليونًا و901 ألف و960 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 436 ألفاً و217 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات بعد تسجيل 165 ألفًا و171 حالة إصابة جديدة وثلاثة آلاف و614 حالة وفاة.

وكانت ولاية نيويورك، تعد الأكثر تسجيلا للوفيات، بواقع 43 ألفاً و278 حالة وتأتي خلفها كل من كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.

وجاءت ولاية كاليفورنيا في الصدارة من حيث الإصابات بثلاثة ملايين و281 ألفاً و652 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك وإلينوي.