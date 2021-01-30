نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق ضخم شمال غربي العاصمة الروسية موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، باندلاع حريق ضخم، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود شمال غربي العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب قناة "360" التلفزيونية، انتقل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في منطقة توشينو الجنوبية من أجل السيطرة على الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

وقد ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن ثلاث مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق تم إرسالها إلى مكان الحريق لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة.