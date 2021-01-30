وظائف مستشفي القوات المسلحة بالقصيم 1442 // الخدمات الطبية تعلن عن 40 وظيفة للرجال والنساء

وظائف مستشفي القوات المسلحة بمنطقة القصيم، من الموضوعات ذات البحث الكبير عقب إعلان الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية، عن حاجتها لشغل عدد 40 وظيفة متنوعة للرجال والنساء في عدد من التخصصات، على أن يتم التقديم عليها خلال الموعد الذي حددته الإدارة، وعبر الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة التوظيف للقوات المسلحة، حيث تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الوظائف بمختلف الجهات الحكومية، ويتم التقديم لها من خلال روابط إلكترونية رسمية، في ظل سعى المملكة لتطوير وتحسين مستوي معيشة المواطن السعودي، ضمن رؤية 2030 التي تستهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

رابط التقديم على وظائف مستشفي القوات المسلحة 1442 موعد التقديم لوظائف مستشفي القوات المسلحة 1442

يبدأ التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، من يوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021، وتستمر حتي أسبوعين، ويكون التقديم إلكتروني من خلال الرابط السابق ذكره.

التخصصات المطلوبة

وظائف طبية

طب الأسرة والمجتمع.

طب الباطنة.

النساء والتوليد.

الأمراض السريرية.

الجلدية.

الطوارئ.

النفسية.

مكافحة العدوي.

العيون.

الأشعة.

الأنف والأذن والحنجرة.

الأسنان.

العظام.

الأطفال.

تخصص تمريض “مكافحة العدوي، مشرفة تمريض، التثقيف الصحي”.

تخصص الصيدلة “صيدلي أول”.

وظائف الأخصائيين “سحب دم، أشعة، تثقيف صحي”.

وظائف الفنيين “تعقيم، جبائر عظام”.

الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة

تقوم الإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة السعودية، بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والإشراف، وكذالك التطوير والمتابعة لكافة الوحدات والمنشآت التي تقدم رعاية صحية للتابعين للقوات المسلحة، من خلال 25 مستشفي و145 مستوصف منتشرين بمختلف مناطق المملكة، كما تهتم بتقديم دورات تدريبية للكوادر الطبية لرفع كفائتهم وتحقيق مستوي عالي من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للعسكريين وعائلاتهم.