ابشر وظائف شؤون ألأفواج الأمنية للنساء 1442، نتعرف أولا على قطاع الأفواج الأمنية هي قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية السعودية وتختص بحروب العصابات والمناطق الجبلية والحدودية ولها صلاحية إلقاء القبض والضبط والتفتيش والمطاردة وإطلاق النار وفق النظام، ومساندة القوات العسكرية، تأسست بعد الأمر السامي في 11 أغسطس 2010، واعتمدت ودخلت ضمن المنظومة العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية في 14 ديسمبر 2015.

وظائف عسكرية نسائية في السعودية، تم الإعلان من قبل وكالة شؤون الأفواج الأمنية، عن فتح باب القبول والتسجيل عن وظائف حراسة وامن لعام 1442 من الكوادر النسائية، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية سنعرض لكم عبر موقعنا ثقفني اهم الشروط الواجب توافرها لتسجيل في وظائف الأفواج الأمنيةـ 1442.

وظائف شؤون الأفواج الأمنية1442

وفقا لما تم أعلانه من قبل وكالة شؤون الأفواج الأمنية العسكرية عبر منصة ابشر للتوظيف عن حاجتها ألي شغل وظائف عسكرية شاغرة للنساء، وأعلنت الوكالة عن فتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي برتبة (جندي أول -جندي) على وظيفة حراسة وأمن لعام 1442هـ، وتم تحديد للتعيين عليها في منطقة الرياض، عسير، جازان، نجران، وتم تحديد الشروط التقديم.

شروط التقديم وظائف حراس امن للنساء 1442.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. يجب أن يتوافر في المتقدمة حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن تكون الهوية الوطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم. يجب أن تكون المتقدمة لم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية. يجب أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية. أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

أبشر توظيف نساء 1442

تم الإعلان عن موعد التقديم في وظائف شؤون الأفواج الأمنية 1442، يبدأ من يوم السبت الموافق 2021/01/30م (الساعة 10:00 صباحاً) وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 2021/02/04م (الساعة 10:00 صباحاً)، ويجب التأكد من توافر الشروط وتسجيل البيانات الخاصة بالمتقدمة بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة، كما يجب توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، كما تم تحديد سلم رواتب الخاص بهم،كما يجب متابعة ابشر لتوظيف، كما تم الإعلان من قبل عن وظائف مكافحة المخدرات،، لما تقدمة من تسهيلات في معرفة الوظائف والتقديم من خلالها

سلم رواتب الأفواج الأمنية.

راتب جندي الأفواج الأمنية (7200 ريال).

جندي له أيضا بدلات تضاف إلى الراتب الخاص به وهى بدلات يدل ميدان وبدل سكن وبدل خطر وبدل غلى معيشه وبدل تنقلات يتم أضافه تلك البدلات إلى الراتب يصل إلي (8645 ريال).

الجندي الأول يصل راتبة إلي (10,000 ريال).

ابشر للتوظيف تعلن وظائف الأفواج الأمنية 1442 وظائف نسائية عسكرية.