أخبار اليمن : خروقات كثيفة لقوى العدوان في الحديدة

خروقات كثيفة لقوى العدوان في الحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين بقصف سعودي على المناطق الحدودية في محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 227 خرقاً بينها عشر غارات لطيران تجسسي على شارع الـ50 والدريهمي والفازة وتحليق 18 طائرة حربية في أجواء المدينة والمنظر وكيلو16 والدريهمي وحيس والفازة والجبلية والجاح والتحيتا.
وشملت الخروقات تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 وحيس والجاح والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا ، و 36 خرقاً بقصف مدفعي و148 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأكد المصدر إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران ثلاث غارات على مديرية الظاهر.
وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية مدغل.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
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