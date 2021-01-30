دارفور: وصول قوات إضافية للدعم السريع وإنهاء الصراعات

جدة - نرمين السيد - أكدت حكومة ولاية دارفور، اليوم السبت، استقبالها قوات دعم سريع إضافية، تحت اسم "قوات درع السلام"، بهدف حفظ السلام واستعادة الاستقرار جراء تجدد الصراعات القبلية التى شهدتها ولايتى جنوب وغرب دارفور.





ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال والى ولاية جنوب دارفور بالإنابة، حامد التيجانى هنون، إن القوة التى وصلت الولاية تعتبر دفعة كبيرة لعملية السلام وحماية المدنيين، وأن مهمتها محددة وتعمل لإنفاذ القانون مع مستشار قانونى فى كل تحركاتها.

وفى خطاب له بمدينة نيالا، اليوم السبت، قال هنون إن الفترة القادمة تحتاج إلى قوات تعمل بصورة قوية ومشتركة مع شركاء السلام.

ومن جانبه، أوضح قائد قوات الدعم السريع قطاع جنوب، العميد الركن عبدالرحمن جمعة، أن القوات وصلت الولاية فى مهمة حفظ السلام والتدخل السريع لحسم الصراعات القبلية، مؤكدًا فى خطابه للقوات إنها تحت تصرف لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، وستعمل بصورة مشتركة مع القوات العسكرية الأخرى.

وشهدت المنطقة الجنوبية لولاية جنوب دارفور صراعًا قبليًا دمويًا، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين بعد تجدد الصراعات القبلية.