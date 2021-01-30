دخول 15 آلية تركية للمعدات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد فى سوريا

جدة - نرمين السيد - كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن رصد رتل تركى جديد من 15 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية دخل إلى الأراضى السورية، منتصف ليلة أمس، عبر معبر كفرلوسين الحدودى مع لواء اسكندرون، شمالى إدلب، حيث توجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة فى جبل الزاوية جنوبى إدلب.





وبحسب المرصد، وصل بذلك عدد الآليات التركية التى دخلت إلى الأراضى السورية منذ بدء وقف إطلاق النار فى مارس الماضى إلى نحو 8.155 آلية، إضافة لوجود 10 آلاف جندى تركى داخل الأراضى السورية. كما ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التى وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثانى من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11.655 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضى السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

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