الصورة على غير ما يعتقد كثيرون.. مسئول أمريكي: علاقتنا بموسكو جيدة

كشف السفير الأمريكي لدى روسيا "جون سوليفان"، أن بلاده تتعاون مع روسيا، في عدد من الملفات الدولية، بغير الصورة التي يعتقدها البعض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال سوليفان، إن البلدين يتعاونان بشأن القضايا الحرجة في إقليم كاراباخ وأوكرانيا وليبيا، ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وأضاف السفير الأمريكي بأن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة هذا الحوار.

وذكر السفير، أنه حضر مع نظيره الفرنسي، منذ فترة قصيرة، موجزا صحفيا في وزارة الخارجية الروسية.

وقال: "خلال الموجز تم إبلاغنا بتطورات الأحداث في قره باخ وبانتهاء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا".

وهذا مثال على تعاون الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا- كرؤساء مشاركين لمجموعة مينسك، ونحن نرغب بمواصلة هذا التعاون".

وتتعاون واشنطن مع موسكو، وفقا للسفير، كذلك في ليبيا، حيث قال السفير: "قبل فترة زار السفير الأمريكي في ليبيا، العاصمة الروسية، في نوفمبر على ما اعتقد، والتقى بخبراء من الخارجية الروسية لمناقشة الوضع في ليبيا. هناك تقدم كذلك في حل المشاكل الجدية عن طريق الحوار السياسي".