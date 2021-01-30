الأمن العراقي: مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر في الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن تمكن القوات الأمنية من قتل اثنين من الإرهابيين وتدمير أحد أوكارهم في الرطبة.
وذكرت في بيان لها، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية، تواصل متابعة العناصر الإرهابية وملاحقتهم في مختلف المناطق".
وأضاف أن "قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين أحدهما ما يسمى المسئول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة المجرم (مثنى شتران المرعاوي)، كما دمرت وكرًا للارهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء".
وتابع البيان: "القوات الأمنية البطلة عازمة على متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية أينما كانوا وأنها تواصل العمل الاستخباري وجمع المعلومات بشكل مكثف لإنهاء تواجد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".
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