العراق يسجل 775 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 1371 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1371 حالة للشفاء". وأضافت الصحة العراقية أن "حالات الوفاة بكورونا في البلاد بلغت خمس حالات جديدة". وكانت وزارة الصحة العراقية فى وقت سابق أعلنت أن لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا يصل إلى العراق مطلع الشهر المقبل. وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "تدريب الملاكات الصحية للوزارة ستتبناها كوادر شركة فايرز المصنعة للقاح"، لافتا إلى أن "التعاقد مع الشركة لشراء اللقاح سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين".

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