الله يخليلي إياك يا أغلى الناس.. رسالة رومانسية من الملكة رانيا لزوجها في عيد ميلاده

هنأت الملكة رانيا قرينة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن زوجها بمناسبة ميلاده الـ 59 في رسالة مفعمة بالحب والرومانسية.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": " دعائي في هذا اليوم أن يحمل لك كل عام نفس السلام الذي تسعى دائمًا لنشره في العالم. كل عام وسيدنا بألف خير، والله يخليلي إياك يا أغلى الناس"

و تلقي الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ميلاده التاسع والخمسين، الذي يصادف اليوم السبت، من عدة قادة دول شقيقة وصديقة.

وعبر مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك بمناسبة هذه المناسبة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بتحقيق المزيد من النقدم والازدهار.