السعودية تسجل 270 إصابة جديدة بـ كورونا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و4 حالات وفاة. وسجلت وزارة الصحة السعودية شفاء 293 حالة من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأصبح إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، 367 ألف و813 إصابة، و6372 حالة وفاة. كما سجلت السعودية 359 ألف و299 حالة تعافي من الفيروس، وتواجد 2142 حالة نشطة، و352 حالة حرجة. وبذلك تكون نسبة حالات التعافي والشفاء من فيروس كورونا في السعودية اليوم السبت عند 97.68%.

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