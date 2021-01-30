نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يابانية تحتفظ بجثة أمها في الثلاجة لمدة 10 سنوات.. والسبب غريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة بعد العثور على جثة والدتها المتوفاة في ثلاجة في شقتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مصادر بالشرطة، أن "يومي يوشينو"، 48 عامًا، وجدت والدتها ميتة وأخفت الجثة قبل 10 سنوات لأنها "لم ترغب في الخروج" من المنزل الذي كانوا يقيمون فيه في طوكيو.

وقالت الشرطة إنه لم تكن هناك جروح ظاهرة على الجثة المجمدة.

ولم تستطع السلطات تحديد وقت وفاة المرأة وسببها.

وبحسب ما ورد، عثر عامل نظافة على الجثة بعد أن أجبرت يوشينو على مغادرة الشقة بسبب عدم دفع الإيجار.

وقالت الشرطة إن الجثة كانت مثنية في الثلاجة.