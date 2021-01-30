نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى في انفجار بمدينة عفرين السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين.

وانفجرت سيارة مفخخة، في حي الصناعة الواقع بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات "غصن الزيتون" بريف حلب الشمالي الغربي.

وقد أعلن المرصد السوري، في وقت سابق، أن رتلًا تركيًا من 15 آلية دخل منطقة خفض التصعيد، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

ودخل رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية، إذ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.