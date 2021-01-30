رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 للحصول على 500 جنيه بالبطاقة عبر موقع manpower.gov.eg

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021، اشتعلت محركات البحث حالياً من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف منحة الـ 500 جنيه عن الدفعة الخامسة المرتقب صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد فحص الطلبات المقدمة وعمل كشوفات بأسماء المستحقين في المنحة التي انطبقت عليهم الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة، وخلال تلك المقالة سوف نوضح لحضرتكم رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021

حتى وقتنا هذا تم صرف خمسة دفعات من منحة العمالة الغير منتظمة التي اختصت العمالة اليومية في مصر الذي كانوا أكثر الفئات ضرراً بسبب فيروس كورونا المستجد، وتستعد حالياً الوزارة لصرف الدفعة الخامسة، فكان من المقرر صرف ثلاث دفعات فقط من المنحة إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته لمد صرف منحة العمالة الغير منتظمة حتى أول ثلاثة شهور من العام الجديد 2021 للوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عنهم في الفترة الحالية.

رابط الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه

الآن يمكن لكافة المواطنين المتقدمين للحصول على مبلغ 500 جنيه من منحة العمالة الغير منتظمة الاستعلام عن المنحة من خلال موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني وبخطوات سهلة وهي:

الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة.

اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

كتابة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم البطاقة.

الضغط على كلمة بحث.

بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية عبر رقم 142 بها رقم المستفيد وسيصلك كافة البيانات الخاصة بالمستعلم عنه، كما يمكن إرسال الشكاوي والاستعلامات إلى الوزارة من خلال هذا الرقم أيضاً.