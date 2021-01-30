الآن رابط منصة أوبن أيميس OPENEIMS CORE للاطلاع على نتائج اختبارات المراحل التعليمية التقييمية بالأردن بالرقم الوطني

رابط منصة أوبن أيميس من أكثر ما يبحث عنه الطلاب والطلبات في المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الحالي من أجل الاطلاع على نتائج المراحل التعليمية التقييمية، حيث أعلنت وزارة التعليم بالأردن عن الإعلان عن النتائج عبر منصة أوبن إيميس في الوقت الحالي حتى لا يضطر الطالب وأولياء الأمور التوجه إلى المدارس لمعرفة النتائج في ظل الفترة الراهنة الصعبة التي تمر بها الكثيرون من الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، فقط الأمر يحتاج إلى توافر شبكة الانترنت فقط.رابط منصة أوبن أيميس
تعتبر منصة أوبن إيميس الأردنية واحدة من أهم المنصات التعليمية في الأردن والتي تم إطلاقها خصيصاً لرفع النتائج من خلالها في الفترة الراهنة لكل المراحل التعليمية المختلفة ابتداء من الصف الرابع حتى الثاني عشر، والذي أنهوا اختباراتهم التقييمية مؤخراً عبر منصة درسك التعليمية، وحتى تلك اللحظة يقوم الكثيرون من المعلمين من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وبعد الانتهاء من عمليات الفحص سترفع النتيجة على الفور عبر منصة أوبن إيميس، وهذا من ضمن الخطة التي تضعها المملكة الهاشمية الأردنية للحفاظ على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.كيفية الاطلاع على نتائج اختبارات المراحل التعليمية التقييمية
من أجل الاطلاع ومعرفة نتائج اختيارات التقييم لمراحل التعليم المختلفة في الأردن عليكم اتباع الخطوات التالية:
- الدخول عبر الموقع الرسمي منصة أوبن أيميس.
- كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب من الاسم ورقم المرور.
- الدخول على الملف الشخصي للطالب.
- الضغط على أكاديمي.
- الضغط على تقرير التقويم.
- الضغط على كلمة بحث وستظهر هنا كافة البيانات الخاصة بنتائج الاختبارات للطلاب.
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