سلفستر ستالون "بلغاري".. ما قصة جواز سفر نجم هوليوود؟

في واقعة أثارت اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، أوقعت السلطات في بلغاريا بعصابة إجرامية استخدمت جواز سفر مزورا يحمل صورة الممثل الأميركي الشهير سلفستر ستالون.

وقال مدعون عامون إن العصابة استعانت بصورة ستالون نجم هوليوود، للترويج لقدرتها على تزوير المستندات للعملاء المحتملين.

وتم توجيه تهمة التزوير إلى 4 من أعضاء العصابة، فيما اتهم آخرون بجرائم أخرى.

وعثرت قوات الأمن على جواز سفر ستالون المزور، الذي يمنح بطل فيلم "روكي" الجنسية البلغارية، أثناء تفتيش منزل أحد أفراد العصابة في بلوفديف، ثاني أكبر مدن بلغاريا.

ونشر مكتب المدعي العام في بلغاريا، صورة لجواز سفر ستالون المزيف على موقعه على الإنترنت.

لكن صورة نجم السينما المنحدر من أصول إيطالية، فضحت العصابة وأوقعتها في شر أعمالها، إذ بدا فيها قاطبا حاجبيه وفاتحا فمه، ولم يكن ينظر نحو الكاميرا مباشرة، بما يعارض المعايير الأوروبية لصور جوازات السفر.

وأثار الأمر سخرية رواد مواقع التواصل، الذين تساءلوا كيف تغفل عصابة عن هذا الأمر البديهي في صور الوثائق الثبوتية.

وكان التفتيش جزءا من عملية للشرطة أجريت في وقت سابق من هذا الأسبوع في عدة مناطق بلغارية بمشاركة الأمن الأميركي، وبمساعدة البوليس الأوروبي (يوروبول)، وكالة تطبيق القانون في القارة.

وخلال العملية، تم العثور على مطابع ووثائق غير قانونية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة بصورة احترافية من فئة 100 دولار و50 يورو.